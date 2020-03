Bilanțul deceselor in Italia in urma epidemiei de coronavirus a urcat in ultimele 24 de ore cu 196, ajungand la 827, o creștere cu 31% fața de ziua precedenta, a anunțat miercuri Agentia italiana pentru Protectie Civila, care vorbește despre cea mai mare creștere in cifre absolute de cand a inceput contagiunea in aceasta țara, transmite...