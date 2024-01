Administratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București cere de urgența Guvernului sa deblocheze angajarile in sistemul de sanatate. Cel puțin in București, spitalele sunt la un pas de colaps din cauza crizei de personal și taierilor de fonduri. Directorul general al Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), Oana Sivache, a atras atentia, joi, ca nu […] The post Situație critica in spitale. ASSMB: „Este in pericol sanatatea romanilor” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .