- Numarul mare de decese al bolnavilor cu COVID-19 din ultima perioada, din Sibiu, a dus la colmatarea Anatomiei Patologice, iar medicii au cerut un container, pentru ca in interior nu mai sunt locuri, scrie Mediafax.

- Situația este critica in județul Botoșani. Directorul DSP semnaleaza ca niciun spital din județ nu poate asigura necesarul de oxigen pentru pacienții cu Covid-19. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a declarat pentru Agerpres ca niciun spital din județ destinat…

- Situația generata de pandemia de coronavirus in Romania se inrautațește pe zi ce trece mai tare. Am ajuns sa inregistram peste 8.500 de cazuri de infectare zilnic, iar in fiecare zi peste 100 de pacienți infectați cu Covid-19 mor. De asemenea, situația este grava și la secțiile de Terapie Intensiva,…

- Situația este critica la Suceava unde in total sunt internati 351 de pacienti infectati cu noul coronavirus. Conform GCS, in acest moment in Romania sunt internați la terapie intensiva 974 de pacienți cu coronavirus. In total, in toate spitalele din Romania, sunt 11 897 de pacienți infectați care sunt…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, dupa o ședința cu mai mulți experți din Sanatate care a avut ca tema principala masurile privind gestionarea pandemiei, ca situația epidemiologica se agraveaza constant. „Ne așteapta o perioada forte dificila”, spune șeful statului. „Situația epidemiologica…