La data de 1 februarie ora 16:20, o femeie de 42 ani, din Radauți, a sesizat dispeceratul Poliției Radauți cu privire la faptul ca in timp ce se afla la domiciliu a avut un conflict cu fostul soț, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca femeia a fost casatorita […]