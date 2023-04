Stiri pe aceeasi tema

- O mie de persoane au fost evacuate in Castellon din cauza unui incediu puternic care a parjolit hectare intregi de padure. Seceta extrema și vantul au aprins vegetatia uscata, mult mai devreme anul acesta.

- Astazi vremea se va raci accentuat, cerul va fi mai mult noros in sudul, centrul si in zona de deal din vestul țarii. Vantul va avea intensificari temporare in partea de vest, cu rafale de peste 50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 grade la Cluj si 10 in sudul țarii.***In București…

- Eveniment Incepand de maine, primavara iși intra in drepturi in sudul țarii: temperaturi de pana la 17-20 grade martie 6, 2023 12:14 La nivelul județului Teleorman, urmeaza primele zile de primavara autentica, atat calendaristic, cat și din punct de vedere al vremii. In aceasta saptamana, temperaturile…

- Prognoza meteo, valabila in urmatoarea perioada, arata ca vremea incepe sa se incalzeasca, de saptamana viitore, cand temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat cele specifice pentru aceasta perioada. ANM a publicat estimarile meteo pentru perioada 06 februarie – 06 martie: Prognoza meteo in…

- Potrivit meteorologilor, temporar cerul va avea innorari si incepand de vineri seara trecator vor fi precipitatii slabe, ninsori noaptea, iar pe parcursul zilei de sambata si sub forma de ploaie.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari duminica, atunci cand vor fi viteze in general de…

- Dupa viscol, meteorologii anunta zile gerose si nopti inghetate.Temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada. Inceputul lunii februarie va fi marcat de temperaturi de minus zece grade. Insa, de la jumatatea lunii, vremea incepe sa se incalzeasca iar cantitațile de precipitații…