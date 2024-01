Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este intrerupt temporar pe DN 2 București – Urziceni, in afara localitații Șindrilița, județul Ilfov, dupa ce doua autovehicule au fost implicate intr-o coliziune, transmite sambata dimineata Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Sursa citata mai anunta ca ninge in mai multe judete din tara,…

- In ziua de duminica, 14 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale Cocoraștii Colț, au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 59 de ani ca a fost lovita de fiul sau, in curtea locuinței, de pe raza comunei Șirna. Potrivit IPJ Prahova, «in baza sesizarii, polițiștii…

- Sistemul Informatic de Monitorizare Electronica este operaționalizat, de la 1 ianuarie 2024, și in județul Bacau, alaturi de Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Salaj, Teleorman, Vaslui și Valcea. Sistemul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de viscol, incepand de vineri, 22 decembrie a.c., de la ora 18.00, pana duminica, 24 decembrie a.c., la ora 10.00, pentru zona montana inalta – judetele Valcea, Gorj, Mehedinti, dar și Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava,…

- SITUAȚIA TRAFICULUI: Se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Argeș, Bacau, Dambovița, Harghita, Neamț, Prahova, Suceava si Vrancea The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Se circula in condiții de ceața, care reduce vizibilitatea…