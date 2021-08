Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Gheorghita a declarat duminica seara ca nu se asteapta ca in perioada urmatoare evolutia epidemiologica sa fie una buna. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste…

- Noile predicții ale specialiștilor arata ca in patru saptamani Romania va avea 2.000 de cazuri zilnic. Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a explicat ca estimarea inițiala arata in jur de 1.500 de cazuri zilnice, insa realitatea va fi mai dura.„Nu…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste 2.000 de cazuri zilnice, in loc de 1.500 – 1.600, cat estimau initial. Și nu e pragul maximal. “Din pacate, vedem o mobilitate…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a anuntat duminica, 29 august, ca la jumatatea lunii septembrie autoritatile se asteapta ca in Romania sa se inregistreze peste 2.000 de cazuri zilnice, in loc de 1.500 – 1.600 , cat estima in urma cu mai bine de o luna,…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, lanseaza un avertisment sumbru. Acesta susține ca se așteapta la un numar de aproximativ 2.000 de cazuri noi Covid-19 zi de zi la jumatatea lunii se...

- „Persoanele care nu au imunitate au cel mai mare risc de infectare in perioada urmatoare. E atat de mare riscul incat toate persoanele (n.r.: fara imunitate) se vor infecta in perioada urmatoare. E un lucru pe care-l cunoaștem. Vedem o mobilitate in marile centre urbane, iar masurile de baza nu mai…

- Von der Leyen a mai anunțat ca 57% dintre cetațenii UE au primit și rapelul. ”Uniunea Europeana s-a ținut de cuvant. 70% dintre adulții din UE cu cel puțin o doza de vaccin, iar 57% sunt vaccinați complet”, a scris liderul C.E. pe Twitter. Von der Leyen a reiterat, in ciuda veștilor pozitive, apelul…

- Inca doi romani infectați cu varianta Delta a SARS-CoV-2 și-au pierdut viața. Vorbim despre doi barbați din Bacau, de 35, respectiv 62 de ani, care fusesera in Finlanda. Cei doi pacienți nu erau vaccinați impotriva COVID-19. La nivelul județului Bacau vorbim despre un focar cu 6 cazuri, in cadrul unei…