- Pentru a marca Ziua Internaționala pentru Nonviolența in Școala, sarbatorita in fiecare an la data de 30 ianuarie, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la structurile de ordine publica, impreuna cu reprezentanți din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Dambovița, au desfașurat…

- NONVIOLENȚA IN ȘCOLI, PRIORITATEA POLIȚIȘTILOR DAMBOVIȚENI, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la structurile de ordine publica, impreuna cu reprezentanți din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Dambovița, au desfașurat activitați informativ-preventive in unitațile de…

- Timp de 2 zile holul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița a fost neincapator pentru mai mulți elevi și preșcolari de la Școala Gimnaziala “Prof. Paul Banica”, Școala Gimnaziala “Coresi”, Liceul de Arte “Balașa Doamna” și Gradinița “Carmen Sylva” din Targoviște, care le-au prezentat jandarmilor…

- Pe parcursul saptamanii trecute, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au organizat 19 activitați informativ-preventive pentru elevii de la Școala Gimnaziala ”Tudor Vladimirescu” din Targoviște, Școala Gimnaziala ”Radu cel Mare” din Targoviște, Școala Gimnaziala ”Elena Donici” din Pucioasa,…

- Joi, 7 decembrie 2023, incepand cu ora 17:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște, se va disputa partida de fotbal din cadrul Cupei Romaniei, Runda 3, dintre echipele AFC Chindia Targoviște si FC Hermannstadt. Pentru desfașurarea in condiții de siguranța și fair-play a spectacolului…

- Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și cei de la Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au fost prezenți la Școala Gimnaziala „Diaconul Coresi” și la Liceul „Aurel Rainu”, ambele din orașul Fieni, unde au organizat sesiuni interactive de informare a elevilor și cadrelor…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au organizat o acțiune diferita, fiind prezenți la Școala Gimnaziala nr. 1 din Moreni, unde au discutat cu elevii din clasele I-VIII, dar și cu cadrele didactice despre faptele de violența fizica și psihica. Polițiștii au prezentat pe ințelesul micuților…

- Joi, 9 noiembrie 2023, incepand cu ora 19:30, pe stadionul „Eugen Popescu” din Municipiul Targoviște, se va disputa partida de fotbal din cadrul Campionatului Național, Liga a 2-a, dintre echipele AFC Chindia Targoviște si CS Mioveni. Pentru desfașurarea in condiții de siguranța și fair-play a spectacolului…