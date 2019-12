Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - Industria bancara se simte mizerabil de peste 10 ani incoace, pentru ca nu este masurabila și nu i se ofera importanța pe care industria de profil o primește in alte țari din Europa sau din lume, a declarat luni Florin Danescu, președintele executiv al Asociației Romane a Bancilor…

- Intermedierea financiara, in Romania, este cea mai mica din Europa, cu un procentaj de 26% in prezent, fata de 40% in 2009, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB). "In Romania, apropo de intermedierea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, la sediul PNL, luni seara, ca refuza sa participe la o dezbatere cu Viorica Dancila. In plus, el le-a cerut romanilor sa mearga la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale, pentru ca exista posibilitatea ca PSD sa revina la putere, prin caștigarea mandatului…

- Aceste dezvoltari ar putea impulsiona noi listari de companii, arata un comunicat al instituției "Piața de capital din Romania intra intr-o noua etapa de dezvoltare. Intrarea in liga piețelor emergente este poate cea mai mare realizare a Romaniei in plan economico-financiar din ultimii ani.…

- Intrarea Romaniei in liga pietelor emergente este cea mai mare realizare a tarii in plan economico-financiar din ultimii ani, iar dezvoltarea pietei de capital reprezinta un deziderat inclusiv pentru indeplinirea criteriilor de convergenta pentru adoptarea euro, a declarat Sergiu Oprescu, Presedinte…

- Romania se situeaza pe locul 11 in Uniunea Europeana in intervalul 2008 - septembrie 2018 din punct de vedere al rentabilitatii capitalului sectorului bancar, cu o rata a rentabilitatii capitalului propriu de 4,65%, a declarat vineri Gabriela Folcut, directorul executiv al Asociatiei Romane a Bancilor…