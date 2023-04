Situația maidanezilor din Buzău în atenția publicului din Germania: „Dați-i afară din UE” De aproximativ 5 zile a aparut o petiție in Germania, lansata de doamna Daniela Krings, despre situația cainilor maidanezi din Buzau. Petiția a strans deja aproape 2000 de semnaturi. „Cainii sunt tarați afara din mașini pe asfalt cu bare de siguranța… pana leșina din cauza imposibilitații de a respira. Sunt tratați in mod deliberat cu violența. Le poți auzi strigatele de frica și durere. Frica și durerea sunt scrise pe toate fețele lor – tremura peste tot. Și sunt fara speranța la cheremul acestor oameni, nu exista nici o scapare pentru ei din acest iad. De asemenea, animalelor nu li se acorda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

