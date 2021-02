Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Lucru pentru Turism din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) și Alianța pentru Turism (APT) au lansat, ieri, un apel catre autoritați cu privire la situația afacerilor din industria ospitalitații. Reprezentanții celor doua organizații au semnalat nevoia de lichiditate și predictibilitate…

- Organizatorii de concerte si evenimente culturale ii solicita premierului Florin Citu sa ia o serie de masuri pentru sprijinirea acestui domeniu, printre care solutii compensatorii si sustinere financiara pe modelul HoReCa, cu despagubiri pentru pierderi in limita a 20% din diferenta cifrei de afaceri…

- Senatorul PSD Titus Corlatean a propus luni, in plen, in contextul deciziei Guvernului de redeschidere a scolilor, prezenta fizica a parlamentarilor la activitatile din Camera legislativa superioara, cu respectarea masurilor sanitare de siguranta. "Am mandatul grupului senatorial PSD sa supun atentiei…

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat miercuri seara, in cadrul primei reuniuni a noului Cabinet, ca saptamana viitoare, miercuri, va avea loc prima sedinta de guvern si a cerut ministrilor sa pregateasca o serie de proiecte pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si sustinerea mediului…

- „Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfașura respectand masurile de protecție sanitara, condițiile, reglementarile. Toate masurile care nu sunt foarte complicate. Deci slujbele se desfașoara”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune Șeful…

- Intreprinderile mici si mijlocii (IMM), clienti ai Moldova Agroindbank, pot accesa o noua linie de finantare, in valoare de 17,5 milioane euro. Oportunitatea se datoreaza unui nou acord de finantare semnat de MAIB si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in cadrul Liniei de creditare EU4Business-BERD.

- Cantaretul si actorul Tudor Chirila (45 de ani) le-a adresat o scrisoare deschisa politicienilor aflati la guvernare, prin care le cere sa includa cantaretii in schema de ajutor de stat in sprijinul sectorului cultural, ale carui activitati au fost sistate pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2.

- Peste jumatate dintre IMM-urile din Europa, care impreuna asigura locuri de munca pentru doua treimi din angajatii de pe continent, se tem ca nu vor supravietui in urmatoarele 12 luni daca veniturile nu isi vor reveni, arata un sondaj publicat joi de firma de consultanta McKinsey, transmite Reuters,…