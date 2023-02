Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii a fost atacata de doi caini de lupta, rasa Cane Corso, care scapasera din curtea stapanului și hoinareau liberi pe campul de la Lacul Morii, informeaza Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor intr-o postare pe Facebook. Atacul…

- Doi caini de lupta au atacat o femeie care se plimba cu cainele ei pe digul de la Lacul Morii, zona in care, in urma cu mai putin de o luna, o femeie a fost ucisa de caini. In 21 ianuarie, Ana Oros Daraban, o femeie, de 43 de ani a murit, dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga…

- “Oamenii care cunosc zona Lacul Morii, ca Sorin Ionita și Vlad Oancea, spun ca problema in zona sunt cainii cu stapan, lasați liber, unii dintre ei, caini de lupta. Carrefour Orhideea, azi, la 2 pași de Lacul Morii: ASPA captureaza de pe strada doi caini rasa Alabai (caine ciobanesc din Asia Centrala).…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a investit 10 milioane de lei pentru modernizarea digului Lacul Morii. Totuși in apropierea lacului o femeie a fost ucisa de caini din zona, sambata dimineața, in timp ce alerga.Primarul a laudat anul trecut investițiile facute și chiar a fost inaugurata o pista…