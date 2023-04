Situația gravă în familiile românilor: Poliția anunță că a explodat numărul bătăilor domestice In primele 3 luni ale anului 2023, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 5,6%, fata de primele 3 luni ale anului 2022, de la 12.604 la 13.307 fapte, anunta sambata Politia Romana. Politistii au emis in primele trei luni 2.983 de ordine de protectie provizorii, 1.255 fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. ”In primele 3 luni ale acestui an, politistii au emis 2.983 de ordine de protectie provizorii, 1.255 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. La nivel national, in primele 3 luni ale anului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au emis 2.983 de ordine de protectie provizorii, in primele 3 luni ale acestui an. Astfel, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 5,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, informeaza IGPR, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, in primele 3 luni ale…

- In primele 3 luni ale acestui an, politistii au emis 2.983 de ordine de protectie provizorii, 1.255 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata.La nivel national, in primele 3 luni ale anului 2023, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut…

- Social In primele doua luni ale anului, polițiștii au emis aproape 2000 de ordine de protecție provizorii și au intervenit la peste 15.000 de cazuri de violența domestica, la nivel național martie 24, 2023 09:56 In primele 2 luni ale acestui an, polițiștii au emis 1.977 de ordine de protecție provizorii,…

- In primele 2 luni ale acestui an, polițiștii au emis 1.977 de ordine de protecție provizorii, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In aceeași perioada, polițiștii au intervenit la 15.093 de cazuri de violența domestica, dintre care 7.248 in mediul urban…

- Politistii au emis 1.977 de ordine de protectie provizorii in primele doua luni ale acestui an, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. „In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 15.093 de cazuri de violenta domestica, dintre care 7.248 in mediul…

- In primele 2 luni ale acestui an, politistii au emis 1.977 de ordine de protectie provizorii, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 15.093 de cazuri de violenta domestica, dintre care 7.248 in mediul urban…

- Politistii au emis 1.977 de ordine de protectie provizorii in primele doua luni ale acestui an, 824 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata, potrivit Agerpres."In aceeasi perioada, politistii au intervenit la 15.093 de cazuri de violenta domestica, dintre…

- In anul 2022, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au emis nu mai puțin de 265 de ordine de protecție provizorii, dintre care 85 au fost transformate in ordine de protecție prin instanțele de judecata. Poliția Suceava a amintit ca politistii care intervin la cazuri de violența…