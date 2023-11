Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput recrutarea de femei pentru misiuni de lupta in razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza marti dpa. Portalul web Important Stories (istories), care se declara una dintre putinele surse din Rusia de jurnalism de investigatie independent, a informat luni ca femei-lunetist si femei-operator…

- Nimic nu va slabi lupta Ucrainei impotriva Rusiei, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un discurs dat publicitatii duminica, 1 octombrie, la o zi dupa ce Congresul SUA a adoptat o lege de finantare provizorie care omite ajutorul pentru țara lui, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost luni, 4 septembrie, pe linia frontului, in Donetk, in est, si in regiunea Zaporojie, in sud, iar in discursul video nocturn adresat compatriotilor, inregistrat in tren, a vorbit despre aceste vizite si a spus ca a vrut sa auda personal de ce au nevoie…

- Ucraina are nevoie de inca aproximativ 100 de avioane de vanatoare, in plus fata de avioanele F-16 care i-au fost deja promise de statele occidentale, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Vladimir Putin e uluit de tactica aleasa de Ucraina pe front!Situația de pe linia de front ramane acum stabila, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o intalnire cu șeful interimar al Republicii Populare Lugansk, Leonid Pasechnik. "Uneori ma uit la ceea ce face cealalta parte și am…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla, in ziua de 20 august 2023, in Olanda, unde se intalnește cu premierul Mark Rutte. Președintele Ucrainei a anunțat ca va avea “negocieri substanțiale” cu premierul Olandei. Principala tema discutata pe timpul acestei vizite este livrarea de avioane…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a vizitat fortele ucrainene care lupta in regiunea Donetk, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Am vizitat (…) batalioane care desfasoara misiuni de lupta” in regiunea Donetk si “am discutat cu comandantul probleme intalnite de soldati, precum…