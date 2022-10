Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in judetul Alba, dupa fisurarea unui baraj Foto: Arhiva/Adriana Tudose / RRA Este alerta în județul Alba, dupa ce s-a semnalat o avarie la golirea de fund a barajului lacului piscicol Taul Mare. Autoritațile au decis evacuarea preventiva a aproape 280 de persoane. Golirea…

- Conform prognozei de specialitate, pana la ora 12:00, pe cursurile de apa avertizate, din bazinul hidrografic Dorna (afluent al Bistritei) - judetul Suceava, va fi risc de viituri sau de cresteri rapide ale nivelului apei, care necesita o vigilenta sporita in cazul desfasurarii unor activitati expuse…

- Va invitam sa fiți parte din cea mai mare acțiune de curațenie din intreaga lume. Primaria Municipiului Turda in parteneriat cu asociația “Let’s Do It, Romania!” Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor organizeaza campania de ecologizare Let’s Do It, Turda! Voluntari din instituții de invațamant, agenți…

- Amenzi in valoare de 250.000 de lei din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Alba. Ce au descoperit inspectorii Amenzi in valoare de 250.000 de lei din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale Alba. Ce au descoperit inspectorii In cursul zilei de ieri a avut loc, la sediul Sistemului…

- Ministerul Mediului a anunțat miercuri, 24 august, ca sistemul de garanție-returnare a sticlelor din plastic a intrat in ultima etapa.Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, proiectul de Hotarare privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare…

- In perioada aceasta, Administrația Bazinala de Apa Mureș prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Mureș, realizeaza lucrari de intreținere indiguire a raului Tarnava Mare. Sunt intervenții ce nu s-au realizat de zeci de ani. Practic este vorba de imbunatațirea condițiilor de scurgere a apei in albia raului…

- Doi fosti directori de la Administratia Bazinala de Apa Mures, sefa de la Resurse Umane, dar si un director in functie au fost trimisi in judecata de DNA pentru abuz in serviciu, la aproape doi ani dupa investigația de presa, a informat DNA, miercuri, 13 iulie. Ionuț Cengher numit director pe criterii…

- Administrația Bazinala de Ape Someș-Tisa a anunțat in aceste zile ca a fost finalizata lucrarea de decolmatare a raului Vișeu, in comuna Vișeu de Jos: „ Printre obiectivele majore ale instituției noastre se numara intreținerea albiilor minore ale raurilor, in vederea asigurarii secțiunilor de scurgere”.…