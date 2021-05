Siteul Consiliului Județean Cluj a fost spart de hackeri. Ei cer 100 de dolari în bitcoin FOTO Pagina de internet a Consiliului Județean Cluj a fost spart, joi, de hackeri. Potrivit unui mesaj care apare pe site, aceștia cer 100 de dolari in bitcoin, pentru a nu face publice baza de date și fișierele siteului, care au fost criptate. „Toate fișierele au fost encriptate și un backup al site-ului a fost salvat. Daca vreti ca baza de date și fișierele site-ului sa nu ajunga public pe internet, aveți de platit o suma. Trimiteți 100$ USD in bitcoin la urmatoarea adresa”, se arata intr-un mesaj care apare la accesarea siteului Consiliului Județean Cluj. Nu e prima data cand site-ul instituției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

