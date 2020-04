Site-urile dee fake news se redeschid pe bandă rulantă pe alte adrese Ortodoxinfo.ro lovește din nou. Platforma, inchisa in urma cu cateva zile de Autoritatea de reglementare in comunicații (ANCOM) pentru fake news, este iarași funcționala, dar pe alta adresa, unde sunt mutate toate materialele: Ortodox.info.ro Tot conținutul, inclusiv textele pentru care a fost sancționat - despre batranii care vor fi exterminați in lagare au cele despre cipuri - pot fi citite, din nou, pe adresa Ortodox.info.ro. De asemenea, au mai fost publicate alte texte, in aceeași nota panicarda și conspiraționista. IRSOP: 70% dintre romani cred ca prabusirea economiei reprezinta… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

