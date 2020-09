Sistemului financiar non-bancar va fi supravegheat de BNM

Stiri pe aceeasi tema

- Activele Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, unde BERD si Banca Transilvania sunt actionari, au fost puse sub sechestru de Procuratura Anticoruptie în urma unei investigari a activitatii frauduloase în sectorul bancar moldovenesc din 2014. Banca Europeana…

- Peste 300 de elevi și tineri s-au inscris la prima tabara de educație financiara din Republica Moldova, care a inceput ieri in cadrul proiectului Da sens banilor”, desfașurat de Banca Naționala a Moldovei in parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”. In deschiderea evenimentului, guvernatorul…

- Beneficiarii de toate tipurile de pensii stabilite pina la 1 octombrie 2020, al caror cuantum lunar nu depașește trei mii de lei, domiciliați in Republica Moldova, vor primi un suport financiar unic in suma de 700 de lei. O decizie in acest sens a fost aprobata miercuri la ședința Guvernului. De asemenea,…

- Pragul saraciei absolute a constituit in medie pe luna pe o persoana 1.998,4 lei, in Republica Moldova, in anul 2018, potrivit datelor Biroului Național de Statistica. Totodata rata saraciei absolute a constituit 23,0%, fiind in descreștere cu aproape 5 puncte procentuale fața de anul 2017.

- Comisia Europeana va aproba vineri, eliberarea celei de a doua tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macro-financiar pentru Republica Moldova, aceasta fiind și ultima din programul care expira in curand, transmite corespondentul Europei Libere la Bruxelles . In aceasta tranșa, 20 de milioane…

- Numarul provizoriu al populației cu resedinta obisnuita in Republica Moldova la 1 ianuarie 2020 a constituit 2,64 milioane persoane, fiind in scadere cu 1,7% (45,7 mii persoane) fața de aceeași perioada a anului 2019 si cu 8,0% (228,7 mii persoane) in ultimii 7 ani, potrivit celor mai recente date ale…

- In anii '90 in Romania cei care vroiam sa invatam ceva despre functionarea sistemului bancar, fluxuri financiare, moneda, etc., aveam la dispozitie cartile pe care le publicase Mugur Isarescu, in calitatea sa de expert dovedit si "vedeta" pozitiva a bancherilor romani. Cu toate tunurile financiare care…