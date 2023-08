Sistemul ucide mai mult decât cancerul Au trecut fix 22 de ani de cand bolnavii de cancer din Romania au strigat cu disperare catre autoritati sa incropeasca un Plan Național de Combatere și Control al Cancerului care sa le salveze vietile. Dar nimanui nu i-a pasat ca destine care puteau fi salvate s-au naruit in chinuri groaznice. Ani intregi, sute de mii de oameni despre care acum vorbim la timpul trecut au batut insa la usi inchise. Abia acum doi ani, intr-o ceremonie grandioasa organizata la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis semna decretul pentru promulgarea legii prin care se aproba planul de combatere al cancerului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

