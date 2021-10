Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de vineri, Ministrul Apararii Naționale a redeschis, in regim de urgența, Sistemul Medical Modular de Izolare și Tratament din Constanța. Instituția va prelua pacienții evacuați in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din localitate. Spitalul militar modular de la Constanța,…

- Sistemul Medical Modular de Izolare si Tratament (SMMIT) Constanta a fost redeschis, in regim de urgenta, in cursul zilei de vineri, pentru a prelua pacienti evacuati in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infectioase din localitate, potrivit Agerpres. Potrivit MApN, activitatea este in plina…

- Sistemul Medical Modular de Izolare și Tratament (SMMIT) Constanța a fost redeschis, in regim de urgența, vineri, pentru a prelua pacienți evacuați in urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase. Potrivit MApN, medicii fac trierea pacienților in cadrul Compartimentului Primiri Urgențe al Spitalului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, pe anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care a ajuns la 2,23 la mia…