Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul național al direcțiilor de Permise de Conducere și Inmatriculari Auto din a cazut marți dimineața, dupa ce serverele din sediul central, din București, s-au supraincalzit ca urmare a...

- Haos in fața ghișeelor de Permise de Conducere și Inmatriculari Auto. Nu doar in Timiș, ci in toata țara, intregul sistem informatic a cazut, iar toata activitatea este paralizata. Conform unor informații neoficiale, exista o defecțiune la nivel național. Nici site-ul Direcției regim permise de conducere…

- Politistii au organizat, in cursul zilei de ieri, 246 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii publice. Au fost constatate peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic, politistii au retinut 453 de permise de conducere.

- Serviciile publice ale Ministerului Afacerilor Interne vor fi deschise pentru cetateni pe timpul sarbatorilor de iarna. Exceptie fac zilele de 25 si 26 decembrie, precum si 1 si 2 ianuarie, informeaza Agerpres . Serviciile de eliberare a pasapoartelor din cadrul Directiei de Pasapoarte, regim permise…

- Nu mai puțin de 50 de șoferi care au apasat prea tare pedala de accelerație au fost sancționați de politistii rutieri in ultimele patru zile, pe raza judetului Timiș. Polițiștii au reținut zeci de permise de conducere. The post Zeci de permise de conducere reținute de polițiști, in Timiș, in patru zile…

- Parlamentarii PSD Gheorghe Dorel Caprar, Florin Tripa și Ioan Chisalița sunt urmariți penal de DNA pentru mai multe infracțiuni de corupție, potrivit unui comunicat al instituției. Cele mai multe acuzații sunt reținute in sarcina șefului PSD Arad, Dorel Caprar, care ar fi avut ultimul cuvant in cazul…

- Ziarul Unirea Actiune cu efective suplimentare la Cugir: Amenzi de peste 14.000 de lei și trei permise de conducere reținute Actiune cu efective suplimentare la Cugir: Amenzi de peste 14.000 de lei și trei permise de conducere reținute Polițiștii din Cugir au organizat o actiune cu efective marite,…

- Politistii din judetul Alba au aplicat peste 900 de amenzi si au retinut 48 de permise de conducere in cadrul unei actiuni de crestere a sigurantei rutiere, care s-a desfasurat in perioada 21 – 27 octombrie 2019. Politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții…