- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește, vineri seara, la București, reprezentativa Liechtensteinului, in ultimul meci amical inaintea turneului final al Campionatului European din Germania. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, de la ora 21.00. Marți, intr-un alt joc de verificare, tricolorii…

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul Romaniei, a anunțat lotul pentru meciul amical cu Liechtenstein, care va avea loc in aceasta seara, de la 21:00. 24 de jucatori a ales selecționerul echipei naționale pentru ultimul test inainte de Campionatul European din Germania. Partida va avea loc pe Stadionul…

- Nationalele de fotbal ale Romaniei si Bulgariei au terminat la egalitate, 0-0, marti seara, intr-un meci amical jucat pe Stadionul Steaua din Bucuresti, penultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024.Tricolorii nu au reusit sa se impuna in fata unei rivale traditionale, care nu s-a mai calificat…

- Dupa Romania - Bulgaria 0-0, mijlocașul Nicolae Stanciu (31 de ani) a rabufnit. La finalul meciului de pe Ghencea, suporterii naționalei au fost dezamagiți și i-au huiduit pe elevii lui Edi Iordanescu. Iar Nicolae Stanciu s-a aratat deranjat de atitudinea lor și spune ca prestația cu Bulgaria nu are…

- Imediat dupa fluierul final din Romania - Bulgaria 0-0, o buna parte dintre spectatori au inceput sa huiduie, nemulțumiți de felul in care au aratat „tricolorii” in penultimul test inaintea EURO 2024. Doua meciuri de pregatire pentru Romania in vederea Campionatului European din Germania, primul jucat…

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul Romaniei, a anunțat lotul pentru meciul amical cu Bulgaria, care va avea loc in aceasta seara, de la 21:30. 26 de jucatori a ales selecționerul echipei naționale pentru penultimul test inainte de Campionatul European din Germania. Partida va avea loc pe Stadionul…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru participarea la Campionatul European din Germania care va incepe pe 14 iunie. Elevii lui Edi Iordanescu sunt reunti de mai bine de o saptamana la baza de la Mogosoaia, acolo unde stau departe de ochii adversarilor. Romania va disputa doua meciuri…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, luni, intr-un interviu pentru FRF TV, ca, in linii mari, lotul final pentru Euro-2024, va fi ales dintre cei 28 de jucatori convocati pentru partidele amicale cu Bulgaria si Liechtenstein, din 4, respectiv 7 iunie. El consiera ca prezenta fanilor la aceste…