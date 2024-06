ALEGERI 2024. Campania s-a încheiat. Val de incidente, amenzi și dosare penale Campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie s-a incheiat sambata, la ora 7.00. De altfel, campania in audiovizual s-a incheiat deja de vineri dimineata. Continuarea campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare dupa incheierea oficiala a acesteia constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, potrivit […] The post ALEGERI 2024. Campania s-a incheiat. Val de incidente, amenzi și dosare penale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

