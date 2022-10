Sisteme video pentru monitorizarea parcărilor de pe drumurile naționale Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova le-a pus rau conducatorilor auto care arunca deșeuri in parcarile de pe drumurile naționale și nu numai. De cateva ori pe saptamana gunoiul menajer sau de alta natura este ridicat de catre angajații secțiilor de drumuri naționale din Oltenia. In județul Gorj, de exemplu, costurile cu ridicarea și depozitarea gunoiului sunt insemnate in cursul unei luni. Astfel, banii ajung sa fie cheltuiți pe ridicarea gunoiului menajer din parcari și de pe marginea șoselelor naționale, in loc sa fie alocați pentru asfaltari sau lucrari de intreținere și de semnalizare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

