- Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA)…

- Joi, 15 februarie, s-a deschis prima banda dedicata exclusiv autovehiculelor UE in punctul vamal de la Calafat, anunța ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu: ’’Mai exact, in Agenția de Control și Incasare (ACI) a fost deschisa o banda de circulație doar pentru autovehiculele inmatriculate in Uniunea…