Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte regionala din Koblenz, Germania, l-a gasit joi vinovat pe sirianul Anwar Raslan, un fost colonel din serviciile de informații siriene, de moartea si torturarea unor detinuti intr-un centru de detentie secret al puterii de la Damasc, in 2011 si 2012. Este primul proces din lume referitor…

- Lovituri aeriene israeliene au vizat, marti portul sirian Latakia, acesta fiind al doilea atac de acest gen survenit intr-o singura luna impotriva unei instalatii strategice a tarii, potrivit presei de stat siriene, citate de France Presse și preluate de Agerpres. "In jurul orei 03:21, inamicul israelian…

- Lovituri aeriene israeliene au vizat marti portul sirian Latakia, al doilea atac de acest gen in decembrie impotriva unei instalatii strategice a tarii, a anuntat presa de stat siriana, citata de France Prese. „In jurul orei 3:21, inamicul israelian a efectuat o agresiune aeriana cu mai multe rachete…

- Lovituri aeriene israeliene au vizat marti portul sirian Latakia, al doilea atac de acest gen în decembrie împotriva unei instalatii strategice a tarii, a anuntat presa de stat siriana, citata de France Presse și Agerpres."În jurul orei 03:21, inamicul israelian a efectuat…

- Din cenusa a 10 ani de razboi, in Siria s-a ridicat si dezvoltat o industrie ilegala de droguri condusa de asociati si rude ale presedintelui Bashar al-Assad. Acum a devenit o operatiune de miliarde de dolari, eclipsand exporturile legale ale Siriei si transformand tara in cel mai nou narcostat din…

- Din cenusa a 10 ani de razboi, in Siria s-a ridicat si dezvoltat o industrie ilegala de droguri condusa de asociati si rude ale presedintelui Bashar al-Assad. Acum a devenit o operatiune de miliarde de dolari, eclipsand exporturile legale ale Siriei si transformand tara in cel mai nou narcostat din…

- Doua dispozitive explozive au sarit in aer cand autobuzul in care se aflau victimele a traversat podul Hafez al-Assad.Tragedia s-a produs miercuri.Televiziunea de stat siriana a postat pe contul sau de Telegram imagini ale cabinei carbonizate a autobuzului si membri ai echipelor de salvare puteau fi…

- Cel putin 13 membri ai personalului militar sirian au fost ucisi intr-un atac cu bomba plasata la marginea drumului, in timp ce autobuzul lor traversa un pod in centrul Damascului miercuri dimineata devreme, in ceea ce oficialii au spus ca a fost o explozie „terorista”, a anuntat televiziunea de stat,…