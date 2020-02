Siria: Parisul şi Berlinul cer un summit cu Moscova şi Ankara Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea ''cat mai curand posibil'' a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza AFP. "Trebuie sa avem o reuniune cat mai curand posibil cu Germania, Rusia si Turcia in asa-numitul format Istanbul", a sustinut Macron la incheierea unui summit dedicat obtinerii unui acord privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027. "Fortele regimului de la Damasc sustinute de rusi continua inaintarea in regiunea Idleb, in nord-vestul Siriei,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

