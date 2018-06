Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia irakiana a distrus un centru de comandament si sustinere apartinand Statului Islamic (SI), in Siria, din ordinul premierului in exercitiu Haidar al Abadi, a anuntat luni televiziunea publica irakiana, scrie Reuters. Fortele aeriene irakiene au intervenit in mai multe randuri impotriva gruparii…

- Arabia Saudita este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature coalitiei coordonate de Statele Unite, a anuntat, marti, Adel al-Jubeir, ministrul saudit de Externe, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie realitatea.net.

- Arabia Saudita va trimite trupe in Siria in cadrul coalitiei conduse de Statele Unite daca o decizie cu privire la largirea acestei coalitii va fi luata, a declarat marti ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, relateaza Reuters si AFP. "Suntem in discutii cu SUA si am fost inca de…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca Polonia a incalcat legislatia europeana in domeniul mediului atunci cand a aprobat defrisarile masive la Bialowieza, urmasa unor paduri ancestrale in Europa si sit natural protejat, transmit Reuters si dpa, conform agerpres.ro. Instanta…

- SUA si Marea Britanie acuza o grupare de hackeri sustinuta de Rusia de spionaj cibernetic. Cele doua tari au emis o alerta comuna, in care sustin ca Moscova a sprijinit un grup de hackeri intr-un atac cibernetic asupra infrastructurii unor agentii si guverne din intreaga lume, relateaza Reuters.…

- Atacurile lansate de Statele Unite, Marea Britanie si Franta nu vor descuraja Damascul in lupta sa impotriva gruparilor insurgente, a anuntat, sambata, Armata siriana, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unui comunicat transmis de televiziunea publica, Armata siriana…

- Societatea Medicala Siriano-americana (SAMS) a anuntat ca zeci de persoane au murit intr-un atac chimic in orasul Douma, din Ghouta de Est. Damascul neaga informatiile, in timp ce SUA cer o reactie internationala rapida in cazul in care informatia cu privire la atacul chimic se va confirma, relateaza…

- Kim Jong-nam a fost asasinat in plina zi, la 13 februarie 2017, pe aeroportul din Kuala Lumpur, in Malaysia. Aceasta concluzie a declansat aplicarea imediata de catre Washington a unor noi sanctiuni economice Coreei de Nord marti, ziua in care Coreea de Sud a anuntat ca Phenianul este dispus sa abordeze…