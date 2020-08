Siria: Apărarea antiaeriană a armatei siriene, activată împotriva unor raiduri israeliene (media de stat) Apararea antiaeriana a armatei siriene a actionat luni seara impotriva unor raiduri in sudul tarii revendicate de Israel, a anuntat agentia de presa siriana Sana, relateaza AFP. "Astazi la 22:40 (19:40 GMT), elicoptere ale inamicului israelian israeliene au lansat rachete asupra unora dintre pozitiile noastre (...) spre Qouneitra", a indicat Sana, citand o sursa militara, care a raportat numai ''pagube materiale''. Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO) a raportat, de asemenea, ''raiduri israeliene'' in provincia Qouneitra, fara a preciza daca in atacuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

