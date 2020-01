Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane aflate in estul Siriei sunt in alerta dupa atacul iranian din zorii zilei de miercuri asupra a doua baze din Irak, efectuat ca represalii la uciderea de catre SUA a comandantului Qassem Soleimani, transmite EFE, citand organizatii neguvernamentale. Observatorul Sirian…

- Președintele Donald Trump a declarat, sambata, ca Statele Unite vizeaza atacarea a 52 de obiective iraniene daca Iranul va ataca poporul sau tinte americane ca raspuns la atacul cu drona lansat de SUA in care fost a ucis comandantul militar iranian Qassem Soleimani in Irak, potrivit Reuters.Citește…

- Doua rachete au fost lansate, sambata dupa-amiaza, spre o baza militara americana situata in Zona Verde din Bagdad, un perimetru ultrasecurizat, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene, anunța MEDIAFAX.Rachetele au cazut in incinta bazei militare, dar nu au fost semnalate…

- Guvernul Irakului a anuntat, luni dupa-amiaza, ca este nevoit sa revizuiasca relatiile cu Statele Unite dupa raidurile aeriene efectuate impotriva bazelor unor grupuri militare proiraniene, soldate cu cel putin 25 de morti, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Fortele…

- Un vehicul capcana a explodat impotriva unui convoi militar turc in nordul Siriei controlat de combatanti sustinuti de Ankara, provocand victime, a anuntat miercuri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. OSDO nu a precizat numarul victimelor. Atacul, care nu…

- Cel puțin 14 persoane, inclusiv trei civili, au murit in urma atacurilor aeriene pe care forțele israeliene le-au lansat miercuri dimineața in Siria, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax. Atacurile aeriene au vizat ținte din cadrul…

- Apararea anti-aeriana din Siria a atacat miercuri „obiectivele ostile” aflate deasupra Damascului, conform agenției locale de presa Sana, citata de site-ul postului Le Figaro, scrie Mediafax. „Apararea anti-aeriana a doborât țintele ostile de la sud de Damasc”,…

- Israelul a efectuat bombardamente in Siria in apropiere de Damasc 'ca raspuns' la tiruri cu rachete dinspre teritoriul sirian, a indicat marti o organizatie neguvernamentala, in timp ce media de stat siriene au evocat 'explozii' auzite in apropiere de aeroportul din capitala Siriei, potrivit AFP,…