Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia a fost gasit spanzurat in celula penitenciarului din Bologna. Constantin Fiti avea 27 de ani și susținea ca e nevinovat. Romanul a ajuns dupa gratii pentru o crima comisa intr-un jaf, in 2015. Victima a fost un batran de 73 de ani, Pier…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca pe actuala „constructie” in materie de investitii si prioritati de la ministerul Educatiei, daca s-ar aloca 6% din PIB acestui domeniu, „nu are ce...

- Mai mulți localnici au facut o descoperire șocanta, intr-un cimitir din Golești, județul Mureș. Trupul unui barbat a fost gasit in afara mormantului, langa sicriul care era acoperit de zgarieturi.

- Persoanele care se vor plimba prin Piața Libertații din Timișoara vor putea admira, in viitorul apropiat, un catarg cu steag tricolor, inalt de 25 de metri. Astfel, in urmatorul plen al Consiliului Local Timișoara va fi supus votului un proiect de hotarare prin care aleșilor li se cere acordul privind…

- Dan Alexa, 39 de ani, va primi salariul integral pana la finalul ințelegerii, scrie GSP. Antrenorul mai avea contract pana vara lui 2021 cu un salariu lunar de 9.000 de euro. Astfel, va incasa 180.000 de euro. Astra, in cantonament cu Bogdan Andone. Dan Alexa: "Eu sunt antrenorul echipei"…

- Un barbat din Baldana, in varsta de 76 de ani, a fost gasit spanzurat intr-o anexa gospodareasca. Sesizarea la poliție Post-ul Barbat gasit spanzurat la Baldana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat s-a sinucis in ziua nunții ficei sale, aruncandu-și casa in aer. Detectivi de omucideri au inceput sa investigheze explozia dupa ce flacarile au fost raportate la doua case sambata dupa-amiaza,14 septembrie in Edgewood, Pennsylvania.

- Haiducul Ion Petreanu era vestit prin partile Moldovei. Loviturile sale erau bine organizate si prada care ajungea in mainile haiducilor era o adevarata comoara. Din acest motiv, Petreanu era foarte cautat pentru a fi capturat.