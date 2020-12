Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate saptamana trecuta in Arad, Bucuresti, Timis, Mures si Sibiu, precizeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate in saptamana 9 – 15 noiembrie,…

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara și viața ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC. Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul ca transmiterea…

- Doi medici romani cer imperativ eliminarea a doua medicamente din protocolul de tratament impotriva COVID, din cauza efectelor adverse foarte puternice. Conf. dr. Ionuț Nistor și prof. dr. Cristian Baicuș au analizat mai multe studii internaționale efectuate pe hidroxiclorochina și Lopinavir/ Ritonavir…

- Dr. Soumya Swaminathan, cercetatorul sef al OMS, a afirma ca organizația lucreaza la o schema de prioritizare a vaccinarii, dar ca este imposibil ca viața sa revina la normal prea curand dupa ce un vaccin va fi declarat sigur si eficace de catre OMS, Uniunea Europeana sau Statele Unite, conform unei…

- Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituie alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia…

- Noul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat miercuri ca s-a autoizolat și și-a facut un test Covid-19 dupa ce luni s-a intalnit cu o persoana care a fost testata pozitiv marți cu noul coronavirus. ”Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca, daca cetatenii respecta normele de prevenire a infectarii cu noul coronavirus, atunci situatia s-ar putea stabiliza pe un plafon cu aproximativ 2.000 de cazuri pe zi, dar daca aceste reguli nu vor fi respectate, atunci vom inregistra o crestere progresiva…

- Președintele SUA a fost infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, spre prima dezbatere cu contracandidatul sau, Joe Biden, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri, diagnosticat, marți, cu Covid-19, scrie presa americana. Consilierul lui Trump, dar și mai…