Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 mai, in jurul orei 15.20, in timpul executarii serviciului de paza la U.M. 02052 Mamaia Sat, caporalul Pricop Ionel s a impuscat cu arma din dotare.Potrivit Fortelor Navale Romane, personalul unitatii a anuntat imediat serviciul unic de urgenta 112, iar echipajul medical chemat la fata locului…

- In urma cu doua zile, America a fost ingrozita de un nou atac armat. Agresorul, in varsta de doar 17 ani, și-a impușcat mortal zece colegi de la liceul din Santa Fe, Texas. Adolescentul a declarat poliției ca i-a cruțat pe unii dintre cei care i-au ieșit in cale pentru a avea cine sa-i…

- Miercuri dimineata, in jurul orei 11.00, politistii aradeni au primit, prin apelul de urgenta 112, informatia ca, intr-o pescarie din localitatea Comanesti, a fost gasit cadavrul unui barbat de 54 de ani, nimeni altul decat preotul ortodox din comuna Hasmas. Pe trupul neinsufletit al barbatului a fost…

- Maricel Oanele, un militar in varsta de 22 de ani din Focsani, s-a impuscat in cap sambata, in timpul serviciului de paza. Nimeni nu isi explica de ce tanarul a recurs la un asemenea gest extrem.

- Militarul care s-a impușcat cu arma din dotare avea doar 22 de ani și se angajase in MApN din 2016. Maricel Oanele s-a sinucis in timpul serviciului de paza, la o unitate militara din Focșani. Cazul a fost preluat de Parchetul Militar.

- Un militar in varsta de 22 de ani s-a impuscat in timpul serviciului, intr-o unitate militara din Focsani, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii MApN. Tanarul a fost declarat mort. Directorul Ambulantei Vrancea, Vitalie Betisor, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca apelul ...

- Clipe de panica intr-o unitate militara. Un militar de 22 de ani s-a impuscat mortal in timpul serviciului Un militar in varsta de 22 de ani s-a impuscat in timpul serviciului, intr-o unitate militara din Focsani, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii MApN. Tanarul a fost declarat mort. Un militar…

- Potrivit Politiei Romane, pe numele politistului a fost deschis dosar penal, fiind cercetat pentru omor. De asemenea, politistul a fost eliberat din functie pana la finalizarea cercetarilor. Un barbat de 26 de ani din Vaslui a murit, joi, dupa ce a fost impuscat in cap de un agent de politie de la Rutiera…