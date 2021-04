Sinovac dublează capacitatea de producţie a vaccinului chinezesc anti-COVID Laboratorul chinez Sinovac anunța ca a dublat capacitatea de productie a vaccinului sau impotriva COVID-19 la 2 miliarde de doze pe an, relateaza AFP, citata de Agerpres. Vaccinul, denumit CoronaVac, este unul dintre cele patru aprobate de guvernul chinez. In studiile efectuate in Brazilia, eficacitatea sa a fost evaluata la aproximativ 50% pentru a preveni contaminarea si la 80% pentru a evita Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul chinez Sinovac anunța ca a dublat capacitatea de productie a vaccinului sau impotriva COVID-19 la 2 miliarde de doze pe an, relateaza AFP, citata de Agerpres.Vaccinul, denumit CoronaVac, este unul dintre cele patru aprobate de guvernul chinez.

- Brazilia a anuntat vineri un nou record de morti cauzate de coronavirus in 24 de ore, cu 3.650 de decese, la doar trei zile dupa ce a trecut pragul de 3.000 de persoane ucise de o pandemie scapata de sub control, noteaza AFP, citata de Agerpres.In total, 307.112 persoane au murit de COVID-19 de la inceputul…

- Autoritatea chineza pentru medicamente a aprobat vaccinuL anti-Covid, Coronavac. Serul dezvoltat de compania naționala Sinovac are la baza un virus atenuat care declanșeaza raspunsul imunitar la infecția cu SARS CoV-2.

- Turcia a autorizat miercuri utilizarea vaccinului CoronaVac impotriva coronavirusului, produs de compania chineza Sinovac, si urmeaza sa-l administreze de joi populatiei, incepand cu personalul din sistemul sanitar, informeaza AFP si dpa potrivit Agerpres. La scurt timp cupa anuntul privind autorizarea…

- Vaccinul chinezesc CoronaVac a demonstrat o eficienta globala de 50,38% impotriva maladiei Covid-19 in timpul studiilor clinice desfasurate in Brazilia, a anuntat marti Institutul Butantan, insarcinat cu productia acestui vaccin in cea mai mare tara sud-americana, transmite AFP. "Vaccinul impotriva…

- Turcia a autorizat miercuri utilizarea vaccinului CoronaVac impotriva coronavirusului, produs de compania chineza Sinovac, si urmeaza sa-l administreze de joi populatiei, incepand cu personalul din sistemul sanitar, informeaza AFP si dpa.

- Vaccinul chinezesc CoronaVac a demonstrat o eficienta globala de 50,38% impotriva maladiei Covid-19 in timpul studiilor clinice desfasurate in Brazilia, a anuntat marti Institutul Butantan, insarcinat cu productia acestui vaccin in cea mai mare tara sud-americana, transmite

- Sinovac este o companie biofarmaceutica din Beijing care dezvolta CoronaVac, un vaccin care foloseste virusul inactiv. Pana in prezent, mai multe tari, precum Indonezia, Turcia si Singapore, au comandat deja doze din acest vaccin.Saptamana trecuta, cercetatorii de la Institutul Butantan, care a realizat…