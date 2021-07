Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare infractiune de mediu de care nu a auzit nimeni este comertul ilegal cu gaze fluorurate, care intra in Europa prin Romania, iar un nou raport lansat joi de Environmental Investigation Agency (EIA) arata ca potentialul impact asupra climei al acestui tip de comert ilegal ar putea ajunge…

- Romania se situeaza pe locul trei in Europa in ceea ce priveste efectuarea de plati contactless in mijloacele de transport in comun, dupa Marea Britanie si Polonia, a declarat, joi, directorul general al VISA pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia, Catalin Cretu, intr-o conferinta de presa.…

- „Via Mariae” este un traseu de pelerinaj care unește locurile de inchinare la Maica Domnului, incepand de la Manastirea Putna si pana in Austria, la Mariazell. Ruta de pelerinaj traverseaza și judetul Satu Mare. Este vorba despre un drum spiritual turistic, un drum care se bazeaza pe cinstirea Sfintei…

- O noua generație de peste 420 de centre EUROPE DIRECT și-a inceput activitatea in intreaga Uniune Europeana. Cu un mandat care va dura pana la sfarșitul anului 2025, centrele vor aduce UE, politicile și valorile acesteia in toate colțurile Europei, stabilind o legatura importanta intre instituțiile…

- Vremea se strica in aproape toata tara incepand de marti dupa-amiaza. meteorologii anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina. Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei, vestul si nordul Olteniei se afla sub cod galben de vijelii.

- Au fost atat de multi atacanti redutabili in Europa de-a lungul anilor, incat e greu sa ai doar un idol. Un singur criteriu ii departajeaza - golurile mrcate. Romania se poate mandri cu unul dintre cei mai prolific atacanti din istoria Europei, cu zeci de goluri marcate intr-un singur sezon.

- BRUXELLES, 26 apr – Sputnik, Daniela Porovaț. UE se pricepe foarte bine sa ascunda gunoiul sub preș. Scandalul AstraZeneca este un asemenea exemplu. © Inquam Photos / OCTAV GANEAComisia Europeana ar putea da in judecata AstraZeneca Primul lucru care ii vine in minte unui cetațean informat…