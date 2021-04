Singurul centru de vaccinare non-stop din țară NU funcționează noaptea Primul și singurul centru de vaccinare non-stop din țara, deschis la Timișoara, nu funcționeaza și noaptea, deoarece platforma de vaccinare nu da posibilitatea programarii dupa ora 20.00. Conform opiniatimisoarei.ro, angajații centrului de vaccinare de la Spitalul Județean Timișoara nu pot face vaccinari non-stop, deși au capacitatea și personalul necesare, pentru ca platforma nu permite inscrierile […] The post Singurul centru de vaccinare non-stop din țara NU funcționeaza noaptea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

