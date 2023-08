Singurele Nopți albe în care toți românii au fost fericiți. Povestea Generației de aur a fotbalului românesc și a României de atunci Documentarul va fi imparțit in doua formate distincte, cu puncte comune: un film de lungmetraj pentru cinema, care va conține momentele de referința și un serial cu elemente extinse, destinat unei platforme de streaming. Filmarile sunt inca in derulare, iar pana in prezent au fost inregistrate 120 de ore de interviuri și ilustrații, atat in țara cat și in strainatate, s-au vizionat peste 150 de ore de de imagini din arhive, aproximativ 2.000 de poze și cateva sute de articole. La aniversarea a 30 de ani de la cel mai glorios moment al fotbalului romanesc, atingerea sferturilor de finala ale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

