Un șofer de camion acuzat ca a aruncat in mod intenționat cu pietre in mașinile care se apropiau din sens opus a facut o marturisire ampla la prima ședința a procesului in care e judecat, joi, 11 ianuarie, in Germania. El i-a spus judecatorului ca sufera de „singuratatea șoferului de cursa lunga”, relateaza cotidianul Merkur.Romanul in varsta de 49 de ani trebuie sa raspunda pentru zece cazuri de tentativa de omor in fața tribunalului regional din Augsburg. Barbatul ar fi aruncat cu pietre marimea unui pumn din cabina șoferului catre vehiculele care veneau din sens opus, pe doua autostrazi federale,…