Singurătatea predispune la boli și ne scurtează viața Singuratatea este nociva și agresiva pentru sanatate, este un factor dovedit de scurtare a speranței de viața. Este avertismentul unui studiu realizat de cercetatori de la Harbin Medical University din China. Pentru a formula aceasta concluzie, cercetatorii chinezi au analizat 90 de studii anterioare, cu peste 2,2 milioane de persoane din toata lumea. Concluziile sunt alarmante. Persoanele care sufera de izolare sociala și care recunosc ca au un sentiment de singuratate persistenta ar putea avea un risc mai mare de a muri prematur, in special in urma unui cancer sau a unei boli cardiovasculare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

