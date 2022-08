Singură pe o bancă, în toiul nopții: O fetiță, găsită de carabinieri O fetița s-a ratacit pe strazile din capitala. In seara zilei de ieri in jurul orelor 21:20 in timpul executarii serviciului de menținere a ordinii publice, o patrula de carabinieri al Direcției Regionale Centru a IGC, au observat minora fara supravegherea adulților, transmite unimedia. Carabinierii s-au apropiat de minora pentru a afla de ce este singura și daca are nevoie de ajutor. In urma d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- O fetița s-a ratacit pe strazile din capitala. In seara zilei de ieri in jurul orelor 21:20 in timpul executarii serviciului de menținere a ordinii publice, o patrula de carabinieri al Direcției Regionale Centru a IGC, au observat minora fara supravegherea adulților.

