Raed Arafat: Creste numarul transporturilor in strainatate cu ranitii din exploziile din Dambovita

Pana in prezent au fost transferati patru raniti.Alti pacienti raniti in exploziile din Dambovita vor fi transportati duminica in strainatate, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed… [citeste mai departe]