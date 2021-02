Stiri pe aceeasi tema

- „Ma bucur ca au dat curs invitației noastre, mai ales ca urmeaza sa se dezbata in Parlament cea mai importanta lege - legea bugetului de stat și a asigurarilor sociale. Maine va vom prezenta propunerea noastra de buget alternativ pentru 2021 și din discuțiile cu liderii de sindicat am tras o concluzie…

- ”Datele noastre preliminare arata ca este corect tot ceea ce mii de sindicaliști striga de la inceputul anului in strada. Ca #austeritatea lui Cițu este o minciuna! Ca este inuman și umilitor sa majorezi salariul minim cu 25 de bani pe ora intr-o țara unde 50% dintre salarii sunt intre 1.300 și 1.600…

- Sindicaliștii au ieșit in strada. Hossu, Cartel ALFA: Politica guvernamentala de pastrare a salariului minim la un nivel scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale Politica guvernamentala de pastrare a unui salariu minim pe economie scazut va avea ca efect cresterea revoltelor sociale ale…

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, susține ca exista pericolul ca acoperișul Arenei Naționale sa se prabușeasca, asta pentru ca acoperișul nu a fost retractat in perioada in care a nins in București. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a trimis Corpul de Control in inspecție, iar pana la remedierea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si presedintele Bancii de Import-Export a Statelor Unite (EXIM SUA), Kimberly A. Reed, au avut o discutie telefonica, vineri, pe tema implicarii americane in proiecte economice strategice de interes major pentru Romania, informeaza un comunicat MAE transmis…

- Președintele PLUS a declarat in cadrul unui interviu acordat Libertatea ca jocurile nu sunt facute in privința partidului care va da premierul dupa alegeri, iar Ludovic Orban este deocamdata doar preferința președintelui. Acesta susține ca USR și PLUS vor sa colaboreze cu PNL, intr-o viitoare guvernare,…

- Președintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat la Digi24, ca ar fi fost un gest de decența din partea ministrului Sanatații sa demisioneze, dupa ce, duminica seara la Timișoara șase pacienți au murit pentru ca nu au avut loc la ATI, in vreme ce aparatele care le-ar fi putut salva…