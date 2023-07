Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Sanatate amenința cu greva generala: 'Ordonanta amagirilor' a lui Rafila nu satisface revendicarile angajatilorFederatia Solidaritatea Sanitara reactioneaza dupa aprobarea OUG privind salariile din sanatate, numind-o„Ordonanta amagirilor”, deoarece exista o diferenta foarte mare…

- Ministerul Muncii anunta vineri ca Guvernul a aprobat o Ordonanta de urgenta prin care sunt introduse noi masuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public, care cuprinde majorari salariale, de la 1 august, pentru personalul de specialitate medico-sanitar angajat cu timp partial care…

- Angajații din Sanatate vor primi vouchere de vacanța, prevede un proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Sanatații in transparența decizionala. Acordarea voucherelor de vacanța este una dintre revendicarile sindicatelor din Sanatate pentru a nu declanșa greva generala la finalul lunii…

- Sindicatele de la Caile Ferate atrag atentie ca peste aproximativ o luna, de la 1 iulie, vor opri toate trenurile daca Guvernul nu aplica Statutul Personalului Feroviar, o lege votata inca de acum trei ani, dar a carei aplicare a fost amanata. Prevederile le-ar aduce zecilor de mii de salariati de la…

- Nemulțumiți de salarii și de blocarea angajarilor in sanatate, Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar și cel al asistenței sociale, amenința cu o greva de avertisment pe 8 iunie și cu declanșarea grevei generale incepand din 15 iunie. Principalele revendicari sunt legate de salarii,…

- FOTO| Sindicatele din sanatate din ALBA și restul țarii amenința cu greva generala: Sute de persoane au protestat la București ​Sindicatele din sanatate din ALBA și restul țarii amenința cu greva generala: Sute de persoane au protestat la București Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

- Protestele profesorilor ar putea incheia anul școlar mai repede: Cadrele didactice amenința cu greva generala Protestele profesorilor ar putea incheia anul școlar mai repede: Cadrele didactice amenința cu greva generala Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta,…