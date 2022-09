Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din penitenciare atrag atentia ministrului Justitiei, Catalin Predoiu ca politistii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reactie a acestuia vizavi de problemele din puscarii, avertizeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Sindicalistii din penitenciare atrag atentia ministrului Justitiei, Catalin Predoiu ca politistii de penitenciare vor bloca activitatea inchisorilor din cauza lipsei de reactie a acestuia vizavi de problemele din puscarii, avertizeaza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, a fost adusa joi in tara, la cateva zile dupa ce autoritatile judiciare bulgare au decis extradarea sa. Ea a fost preluata de o masina a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu. Joi seara, ea…

- Elena Udrea va fi extradata in Romani a pentru a ispași pedeapsa de 6 ani de inchisoare primita in Dosarul Gala Bute, au decis vineri, 10 iunie, judecatorii Curții de Apel din Sofia. Fostul ministru a incercat sa evite aceata sentința inclusiv acuzand condițiile de detenție de la noi din țara. Federația…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor a explicat in ce condiții va fi inchisa Elena Udrea. Comunicatul FSANP a venit in contextul in care judecatorii bulgari au decis extradarea fostului minisru, asta dupa ce Elena Udrea a cerut sa nu fie extradata din cauza condițiilor…

- Poliția penitenciara, ținta atacurilor Elenei UDREA. Sindicatele din penitenciare reacționeaza. Condițiile de detenție in care va executa pedeapsa Elena UDREA. Ce o așteapta in inchisoare pe fosta doamna ministru. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor FSANP , Cosmin Dorobantu, reactioneaza la atacurile sistematice ale Elenei UDREA la imaginea politiei penitenciare. Acesta precizeaza ca atacurile au scopul de a o scapa de inchisoare, dupa ce a contribuit, timp de 10…