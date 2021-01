Sindicatele din învățământul britanic se judecă cu guvernul pentru redeschiderea școlilor Guvernul se confrunta cu o revolta majora din partea profesorilor și a directorilor pentru planurile sale de redeschidere a școlilor, relateaza The Guardian. Directorii au inceput acțiuni legale impotriva Departamentului pentru Educație sambata, in incercarea de a forța miniștrii sa dezvaluie de ce cred ca este sigura redeschiderea școlilor luni, avand in vedere transmisibilitatea mai […] The post Sindicatele din invațamantul britanic se judeca cu guvernul pentru redeschiderea școlilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

