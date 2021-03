Stiri pe aceeasi tema

- Deși Sorin Cimpeanu a declarat ca, in aceasta saptamana, „lucrul care mi-a creat cea mai mare satisfacție a fost bunul mers al vaccinarii cadrelor didactice”, și ca, tot in aceasta saptamana lucru lcare l-a deranjat este legat de obligativitatea purtarii maștii la orele de Sport.Ministrul Educației…

- Masca poate fi data jos, doar daca orele de sport se vor ține in aer liber. Atat timp cat acestea se desfașoara in sali, masca trebuie purtata. Precizarile vin de la ministrul Educației, dupa o discuție cu reprezentanții Ministerului Sanatații. Sorin Cimpeanu a explicat ca atunci cand va fi mai cald,…

- Elevii din Romania trebuie sa poarte masca de protecție atunci cand merg la ore, inclusiv la cele de sport. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a avut consultari cu reprezentanții Ministerului Sanatații pe aceasta tema. Sorin Cimpeanu a amintit faptul ca in cea mai mare parte a școlilor din Europa purtarea…

- Ministerul Educației Sorin Cimpeanu a declarat marți ca dupa discuții purtate cu reprezentanții Ministerului Sanatații s-a stabilit ca ar fi acceptabile orele de sport la care elevii sa nu poate masca doar daca acestea s-ar desfașura in exteriorul cladirilor, conform Mediafax. Citește și: Proiect…

- Ministerul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți ca s-a consultat cu reprezentanții Ministerului Sanatații și s-a stabilit ca ar fi acceptabile orele de sport la care elevii sa nu poate masca, cu condiția ca acestea sa se desfașoare in aer liber.

- Ministrul Educației dorește ca elevii sa renunțe la masca de protecție în timpul orelor de sport. Sorin Cîmpeanu spune ca susține acesta opțiune, având ca model mai multe țari europene care au implementat aceasta decizie. …

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, este de parere ca acordul parintelui privind testarea COVID a elevului in cabinetul medical scolar ar putea fi dat si in format electronic. „Deci cei care spun ca se simt rau, acestia vor putea fi testati intr-o prima faza cu teste rapide in cadrul cabinetelor medicale.…

- Ministerul Educatiei a trimis Ministerului Sanatatii propunerile pentru regulile care vor trebuie respectate in scoli incepand de luni, acolo unde vor fi posibile cursurile fata in fata. Se va pastra distantarea fizica stabilita la un metru, acolo unde spatiul permite. Masca de protectie este obligatorie…