Sindicate: Riscul ca unele fabrici din industria alimentara sa-si opreasca activitatea este foarte mare

Depistarea pozitiva cu coronavirus a unui angajat la o fabrica din industria alimentara va produce inchiderea acelei fabrici, astfel ca riscul ca unele unitati de productie din industria alimentara sa-si opreasca activitatea este foarte mare in aceasta perioada, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara SINDALIMENTA, Dragos Frumosu.



Potrivit unui comunicat al SINDALIMENTA, Dragos Frumosu a solicitat Guvernului sa adopte masuri pentru sprijinirea industriei alimentare in contextul crizei provocate de coronavirus.



"In ceea ce priveste industria…