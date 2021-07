Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, trebuie sa explice cum va justifica in fata autoritatilor europene decizia de desfiintare a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), in contextul in care in tarile europene care au un astfel de serviciu acesta apartine de obicei Ministerului…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare este in atentia publica dupa ce directorul general a fost retinut de DNA pentru constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si luare de mita. Ministrul Transporturilor vrea chiar desfiintarea institutiei, desi sindicalistii sustin…

- Cateva zeci de angajati ai Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au protestat, luni, in fata sediului institutiei, fata de anuntul ministrului Transporturilor, Catalin Drula, ca respectiva agentie va fi desfiintata, iar atributiile acesteia ar urma sa fie preluate de Inspectoratul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat duminica, la Timisoara, ca Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) va fi desfiintata, atributiile acesteia urmand sa fie preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), mentionand ca si-a exprimat acordul in…

- Drula a spus ca saluta demersul procurorilor DNA care au inceput o investigație la agenția aflata in subordinea Ministerului Transporturilor, acuzațiile magistraților fiind de luare de mita, trafic de influența, constituire de grup infracțional, spalare de bani și abuz in serviciu, potrivit G4Media.Cinci…

- Daniel Manole, directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), va fi revocat joi din functie. Au anuntat reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), dupa ce acesta a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care…

- Directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), Daniel Manole, va fi revocat joi din functie, au anuntat miercuri seara reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI), dupa ce acesta a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un…

- Ministerul Transporturilor a transmis, miercuri seara, ca directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Daniel Manole, va fi revocat din functie, dupa retinerea de catre DNA. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca la institutie era un control in derulare, dupa…