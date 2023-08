Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de localitați din județul Botoșani dar și comunele Bivolari și Andrieșeni din județul Iași au ramas fara apa potabila din cauza furtunii de noaptea trecuta. Delgaz Grid a intrerupt furnizarea cu energie electrica a statiei de pompare de la Stanca Costesti ca urmare a unui incendiu produs la un…

- CFR Calatori anunta posibile intarzieri in circulația trenurilor, pe mai multe rute, din cauza unor probleme la alimentarea cu energie. Urmare a avizarii managerului de infrastructura – CFR SA privind lipsa de tensiune in linia de contact și intreruperea circulației pe mai multe magistrale, sunt afectate…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca acumularea necontrolata de datorii de catre țarile dezvoltate crește riscul unei noi crize globale și duce la creșterea potențialului de conflict in lume. "Tensiunile geopolitice devin tot mai acute, securitatea internaționala se deterioreaza, iar riscul…

- Primaria Capitalei este dispusa sa plateasca pana la 397.000 lei (circa 80.000 de euro), fara TVA, pentru achiziționarea serviciilor de consultanța in vederea elaborarii Strategiei de management integrat al deșeurilor in Municipiul București 2022 - 2031 ș

- Primaria Municipiului Bucuresti anunta pe SEAP licitatie pentru servicii de consultanta in vederea elaborarii Strategiei de management integrat al deseurilor in perioada 2022 - 2031, potrivit Agerpres.De asemenea, contractul vizeaza revizuirea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu…

- Primarul general, Nicușor Dan, a anunțat pe internet ca așteapta propuneri despre cum trebuie sa fie modificat Planul de Urbanism General (PUG) al Bucureștiului. Conform informațiilor publicate de Primaria Capitalei, in anul 2023 se va realiza etapa numita „Elaborare forma sintetizata a Planului Urbanistic…

- • Conf. univ. Mihai Apostolache explica avantajele asocierilor dintre localitati V. Stoica In ultima perioada, in special dupa ce au fost date publicitații rezultatele parțiale ale recensamantului populației, derulat anul trecut, s-a adus in discuție in spațiul public necesitatea reducerii numarului…

- Primaria Capitalei va contracta un imprumut de 156 de milioane de lei pentru refinantarea datoriilor.Primaria Capitalei urmeaza sa contracteze un imprumut in valoare de pana la 156 de milioane de lei, conform unui proiect de hotarare aprobat in sedinta de luni a Consiliului General al Capitalei,…