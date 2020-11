Sindicaliştii SANITAS au pus lumânări pe peluza din faţa Guvernului Sindicalistii Federatiei SANITAS au pus marti 20 de lumanari pe peluza din fata sediului Guvernului, impreuna cu stegulete inscriptionate cu prenumele victimelor, in memoria a 20 de angajati ai sistemelor sanitar si de asistenta sociala care au decedat dupa infectarea cu noul coronavirus. Actiunea a avut loc in timpul mitingului organizat marti de Federatia SANITAS in Piata Victoriei in semn de protest fata de lipsa de reactie a Guvernului la solicitarile de sprijin financiar, uman si logistic inaintate Executivului de organizatia sindicala. Un numar de 20 de stegulete cu prenumele si initiala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii Federatiei SANITAS au pus marti 20 de lumanari pe peluza din fata sediului Guvernului, impreuna cu stegulete inscriptionate cu prenumele victimelor, in memoria a 20 de angajati ai sistemelor sanitar si de asistenta sociala care au decedat dupa infectarea cu noul coronavirus, potrivit…

- Federatia SANITAS organizeaza marti, incepand cu ora 11:00, o actiune de pichetare a sediului Guvernului la care sunt asteptati peste 100 de sindicalisti, potrivit informatiilor publicate de reprezentantii organizatiei.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea:…

- Floricica Dansatoarea, a fost revoltata pe guvernanți din cauza restricțiilor generate de pandemia de coronavirus și a facut circ din cauza maștilor pe care in București populația e obligata sa le poarte acum peste tot. Ea a mars in Piata Victoriei, unde si-a varsat naduful si a facut circ. Citeste…

- "Consiliul National al Federatiei SANITAS intrunit astazi, 13 octombrie 2020, in sedinta extraordinara, cu participarea presedintilor organizatiilor judetene SANITAS din toata tara, reprezentand peste 100.000 de membri de sindicat din unitatile sanitare, cele de asistenta medico-sociala si cele de…

- Membrii Federatiei SANITAS declanseaza astazi, la nivel national, greva japoneza. Aceasta este o forma de protest care nu presupune intreruperea activitatii, a anuntat organizatia sindicala din sanatate, potrivit Agerpres. „(…) membrii de sindicat SANITAS din toata tara declanseaza (miercuri – n. r.)…

- Federatia SANITAS din Romania va declansa greva japoneza in toate unitatile sanitare din tara incepand cu data de miercuri, 7 octombrie, in cazul in care conducerea Guvernului nu va accepta organizarea unei intalniri de urgenta cu participarea sefului Guvernului, pentru identificarea unor solutii la…

- Federatia SANITAS din Romania va declansa greva japoneza in toate unitatile sanitare din tara incepand cu data de miercuri, 7 octombrie, in cazul in care conducerea Guvernului nu va accepta organizarea unei intalniri de urgenta cu participarea sefului Guvernului, pentru identificarea unor solutii…

- „Se aproba achizitionarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete pentru uz scolar cu acces la internet, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediu on-line, in limita a 100.000.000 euro, echivalentul in lei la cursul de schimb InforEuro…